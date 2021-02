Catanduva Aguarda Possível Chegada de Mais Doses de Vacina Ainda Hoje

Catanduva aguarda possível chegada de mais doses de vacinas contra a Covid-19 hoje.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, depois que São José do Rio Preto anunciou que o Estado deve enviar também hoje 3.710 doses da Coronavac para dar início a imunização do publico entre 80 a 84 anos.

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Estado enviará a Rio Preto 3.710 doses da vacina Coronavac, destinadas a uma parcela dos idosos de 80 a 84 anos. A previsão é de que as doses cheguem ao município amanhã à tarde. Aguardamos informações do Estado sobre a quantidade e data para chegada da segunda dose para idosos de 90 anos ou mais e das doses restantes para a faixa etária de 80 a 84 anos”, informou a assessoria de Rio Preto.

Em Catanduva ainda não se sabe quantas doses serão encaminhadas.

Em recente entrevista, a secretária Claudia Monteiro afirmou que aguarda o recebimento de mais doses para antecipar a vacinação do público entre 80 a 84 anos.

Atualmente recebem doses das vacinas os idosos de 85 a 89 anos, profissionais de saúde. A secretária afirmou ainda que seguindo o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, o publico alvo dos 80 a 84 anos devem começar a ser vacinado no dia 1º de março. Diferentemente do plano anterior, o estadual, no qual tinha datas antecipadas. Cláudia afirmou que assim que mais doses da vacina chegar ao município, a estrutura está preparada para iniciar esta etapa de vacinação.

Karla Konda

Editora Chefe