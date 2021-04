Catanduva Adere ao Programa Sebrae de Turismo Regional Para Ajudar Empresários

Com a pandemia que já passou mais de um ano, e muitos setores tiveram grandes perdas, a secretaria de Turismo de Catanduva pensando neste momento de transição com esperança que a fase dure ou passe para uma maior abertura aderiu Programa Sebrae de Turismo Regional para ajudar empresários do setor a se reerguer. O evento contará com participar de encontros coletivos online, consultorias especializadas de turismo e gestão, capacitações técnicas, programa de inovação e crédito para transformar o negócio e fortalecer o turismo na região de Catanduva. O evento será 100% gratuito e subsidiado pelo Sebrae.

Em entrevista para O Regional, o secretario de Turismo de Catanduva falou do comércio de Catanduva assim como outros setores estão passando um momento muito difícil, então em parceria com Sebrae e Prefeitura de Catanduva está abrindo oportunidades para encontrar caminhos para que o Turismo e até comércio em si possa voltar em suas atividades e trazer o crescimento da cidade e dos empresários. “Espero que nesses encontros, os empresários possam ter a oportunidade de crescer e se reerguer, ter esperanças e ideias para seus comércios visionando essa nova abertura que está pra acontecer”.

Quem pode participar- Empresas Turísticas Formalizadas MEI, ME, EPP: Hotéis, pousadas, bares, restaurantes, cafés, microcervejarias, engenhos, pesqueiros, propriedades rurais, agências e operadoras, guias, agência e espaços de eventos, artesanato, atrativos turísticos, parques, museus, entre outros.

Programa Sebrae de Turismo Regional acontecerá nos dias 04, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de maio (Segundas e Terças-feiras) das 15h às 17h.

Formulário de participação: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU37a4xPmofkiCCC-nQ8puNhfw5isGDzctZeuuM64HCx1fLA/viewform.

Inscrições Gratuitas Online: http://bit.ly/sebraeturismosjrp. Informações Whatsapp: (17) 3531-9793 | (17) 3214-6697.

Ariane Pio

Da Reportagem Local