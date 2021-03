Catanduva Adere a Consórcio Nacional Para Compra de Vacinas da Covid-19

Catanduva, assim como outros 648 municípios, aderiu ao Consórcio Nacional Público, organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra de vacinas contra a Covid-19.

As cidades de todo o Brasil tem até o dia 05 deste mês para preencher e enviar a requisição de adesão ao consórcio.

Ontem, a prefeitura divulgou que o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa firmou o protocolo de intenções, que além de imunizante, prevê a aquisição de medicamentos, equipamentos e outros insumos de interesse dos municípios.

“Nosso anseio comum é a vacinação em massa. Por meio do esforço coletivo, teremos oportunidade de apresentar propostas para viabilizar a aquisição de imunizantes, em momento oportuno. Essa união fará a diferença no enfrentamento à pandemia, que tem sido um desafio enorme e, ao mesmo tempo, vivenciado pelos municípios”, afirmou o prefeito.

Até o momento, o consórcio reúne o interesse de 649 prefeituras, conforme informações da Federação Nacional de Prefeituras (FNP). Na próxima etapa, um modelo de projeto de lei deve ser produzido e encaminhado às câmaras municipais para que os municípios possam participar das compras.

O objetivo do consórcio é possibilitar que as prefeituras possam comprar vacinas, no caso do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde não consiga suprir toda a demanda necessária para a vacinação dos maiores de 18 anos contra o coronavírus.

Não há nenhum custo ao município para a adesão ao consórcio; Os custos para a formação legal do consórcio público serão pagos pela FNP; Os municípios terão 15 dias para aprovar um projeto de lei nas Câmaras municipais que autorizam a adesão ao consórcio público; Somente após a constituição legal, com a criação de um CNPJ e a escolha de diretoria, o consórcio estaria apto a fazer a compra de vacinas.

Karla Konda

Editora Chefe