Cartório Eleitoral Realiza Treinamento de Mesários no Sábado

O Cartório da 40ª Zona Eleitoral realiza no sábado o treinamento específico para os 856 mesários que atuarão nas eleições deste ano. Os participantes serão treinados, no dia 22, a partir das 08 horas, na Escola Estadual Barão do Rio Branco.

De acordo com o chefe do cartório eleitoral, Marcelo Micena, os mais de 800 mesários de Catanduva e Elisiário serão divididos em 3 turmas. Uma no período da manhã e outras duas no período da tarde.

Dentre os temas do treinamento estabelecido aos participantes do processo eleitoral, está a biometria, primeiro ano que ela funcionará integralmente. “Vamos explicar quais os procedimentos para que o eleitor seja identificado com a impressão digital”, afirma Micena.

Além da biometria, também será demonstrado sobre o E-título. “Com ele, o aplicativo que o eleitor baixa no celular e substitui todos os documentos no dia das votações. Portanto, o eleitor se identifica apresenta o celular com o E-digital e não precisa de num outro documento”, afirma o chefe do Cartório.

Todos os mesários foram convocados por meio de cartas. Boa parte deles são os mesários voluntários, que se cadastraram no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Há benefícios para quem se dispõe a trabalhar nas eleições. A pessoa tem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado e também dois dias de folga por cada dia de treinamento.

O trabalho voluntário como mesário é também critério de desempate em concursos públicos e algumas universidades aceitam como atividade curricular complementar.

Karla Konda

Da Reportagem local