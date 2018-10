Cartório Eleitoral Realiza Auditoria nas Urnas Eletrônicas Hoje

Cartório Eleitoral da 40ª zona realiza hoje em Catanduva a auditoria nas urnas eletrônicas. Os equipamentos estão lacrados e foram deixados no 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPMI). Representantes de partidos políticos podem participar para verificarem os dados e como as urnas estão lacradas.

De acordo com Marcelo Micena, a auditoria está marcada para às 14 horas. “Os representantes dos partidos poderão sortear as urnas para passarem pela auditoria. Vamos deslacrar a urna, simular uma votação e todos poderão acompanhar o processo. Queremos demonstrar o quanto todo o procedimento é transparente já que somos bombardeados por diversas fake News sobre a insegurança das urnas”, disse Micena.

Muitos eleitores não sabem, mas o sistema de votação brasileiro embute um mecanismo pelo qual é possível auditar o resultado do pleito e atestar a confiabilidade das urnas. Trata-se do Boletim de Urna (BU), documento que registra os votos recebidos pelos candidatos nas diferentes seções eleitorais. Por meio dele, qualquer cidadão pode conferir os resultados apurados nas urnas diretamente do seu aparelho celular (smartphone). O processo funciona de maneira simples. Encerrada a votação, às 17h (horário local), a urna imprime cinco vias do boletim. O documento impresso traz a identificação da seção eleitoral, bem como o número de eleitores que ali votaram e a quantidade de votos registrados para cada candidato ou partido. Uma dessas vias é afixada na porta da seção eleitoral, tornando público o resultado daquela urna. Outras vias ficam disponíveis para acesso dos fiscais dos partidos. Ao mesmo tempo, a versão eletrônica do boletim (contida na memória de resultado) é enviada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do respectivo Estado, por meio de uma rede virtual privada da Justiça Eleitoral. Enquanto o TRE confere a autenticidade dos dados recebidos e inicia a contagem de votos no Estado, o eleitor pode auditar o resultado de uma ou mais seções por meio do “QR Code” impresso no Boletim de Urna disponibilizado. Esse código pode ser lido por celulares com câmera fotográfica que tenham o aplicativo “Boletim na Mão” instalado. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo fornece ao eleitor todo o conteúdo constante dos BUs, de forma rápida e segura. Com o celular aberto no aplicativo, o eleitor “escaneia” o QR Code nas seções eleitorais de interesse e confere, posteriormente, se os dados coletados correspondem a aqueles totalizados e divulgados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não é necessária a conexão à internet para a leitura do código (QR Code) visível no documento impresso.

Karla Konda

Da Reportagem Local