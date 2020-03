Cartório Eleitoral Busca Por Mesários Voluntários Para Eleição de 2020

O Cartório da 40ª Zona Eleitoral de Catanduva busca por credenciamento de mesários voluntários para atuarem na eleição municipal de 2020. De acordo com Marcelo Micena, chefe do Cartório Eleitoral, para 2020, mais de mil mesários deverão atuar e ajudar durante o processo de votação em outubro. “Este ano, nessas eleições, precisaremos mais de mil mesários, um contingente muito grande. Esses mesários trabalharão em 32 escolas, distribuídas por toda a cidade. Precisamos que a população se sensibilize. Ser mesário também um ato de patriotismo”, disse o chefe do cartório.

Para se voluntariar é necessário se inscrever no site do Tribunal Regional Eleitoral ou por meio do telefone (17) 3522-9632. “A pessoa trabalhará no domingo da eleição, mas antes receberá um treinamento. Ela fará jus a dois dias de folga no seu emprego, tanto no treinamento quanto na eleição, quatro dias de folga, participando das eleições”.

Além das folgas, o mesário voluntário também pode se beneficiar em caso de participação em concursos públicos. “A pessoa que pretende prestar algum concurso público, dependendo do edital, tem vantagem por participar como mesários”.

Ao ser questionado sobre a lista de mesários que tem atuando em eleições anteriores, Micena afirma: “Nós temos um cadastro prévio de pessoas que já vem participando, só que a cada eleição fazemos a renovação e, é por isso, que nós precisamos de voluntários”.

“Nesta eleição teremos 4 mesários por sessão – 1 presidente e três mesários. Da ultima eleição para cá tivemos um acréscimo, resultante do crescimento do eleitorado e da diluição de eleitores em cada sessão”, afirma.

Karla Konda

Editora Chefe