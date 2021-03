Carreata em Favor de Bolsonaro e em Protesto a Fechamento é Realizada Neste Domingo

Por meio das redes sociais, uma carreata tem sido divulgada em favor do presidente Jair Bolsonaro e em protesto às novas medidas implementadas pelo Governo do Estado na Fase Emergencial.

De acordo com as publicações, a carreata percorrerá as principais ruas de Catanduva, saindo a Praça do Colégio Nossa Senhora do Calvário, o Colegião.

A concentração está marcada para às 9h30. O percurso deve ter início às 10 horas.

Com a hashtag o Brasil não pode parar, a deputada federal Carla Zambelli gravou vídeo convidando os catanduvenses para participarem da manifestação.

“Esse é um vídeo para te fazer um convite, saindo às 1h horas da praça do Colegião, em apoio ao nosso presidente Bolsonaro e pela nossa liberdade”, disse.

Os organizadores apontam ainda que a carreata será realizada com o devidos cuidados para evitar o contágio do coronavírus. “Todos ficarão dentro dos carros, uso de máscara”.

As publicações pedem ainda que os participantes vistam o verde e amarelo e levem bandeira do Brasil.

