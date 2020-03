Carreata é Realizada Pedindo o Retorno das Atividades Empresariais em Catanduva

Isolamento vertical. É o que pedem os empresários e microempreendedores de Catanduva em busca de reduzir os efeitos negativos na economia da cidade. Para isso, ontem foi realizada uma carreata pelas principais ruas, demonstrando a insatisfação com o sistema de quarentena implantado pelo município seguindo normas estipuladas pelo Governo Estadual.

Em torno de 50 veículos participaram da manifestação e percorreram avenida Daniel Soubhia, avenida José Nelson Machado e rua Brasil.

Manifestantes fizeram transmissões ao vivo pelas redes sociais chamando a população para aderirem ao movimento.

Os participantes se concentraram na Praça do Colegião. Todos de carro, não desceram para evitar o contato com outras pessoas. Sem carro de som ou microfones, a manifestação pode ser ouvida por meio das buzinas dos veículos.

Um dos participantes falou com a nossa reportagem: “É uma ação voluntária. Catanduva assim como o Estado e o país não podem parar. Tem muitas pessoas que já estão com dificuldades financeiras por conta dessa situação. Não falamos nem mesmo pelos grandes empresários ou daqueles que já mantinham uma reserva. Falamos dos pequenos. Daqueles que precisam trabalhar para prover a família que hoje está sem nada”, disse.

Outro participante reforçou: “Não queremos ignorar as questões de saúde pública, pelo contrário, queremos fazer de uma forma que possa resguardar a população, mas que nossas atividades também não parem. Deixemos nossos idosos, pessoas já com problemas de saúde em casa e os mais jovens, que voltem ao trabalho para fazer a economia girar”. “As pessoas não estão vendo que vai virar o caos. Como a população vai pagar suas contas? Parte disso também não será pago para o governo municipal. Como consequência também haverá redução de arrecadação e, pode recair até mesmo nos servidores municipais. Vai parar tudo”, disse outro. “Temos de ter responsabilidade, mas não podemos deixar de trabalhar é uma questão de sobrevivência”.

O empresário Daniel Devitto Zákia não participou da carreata, mas tem um pensamento semelhante aos que estiveram na rua no sábado pela manhã. “Sou a favor da volta ao trabalho com segurança e moderação, respeitando o que os grandes médicos falam sobre a doença que estamos presenciando atualmente e como se cuidar para não avançar ela. Utilizo a tecnologia e informática moderna de hoje que está avançada , como um dos grandes métodos para continuar fazendo a economia girar , hoje conseguimos negociar , mostrar os produtos virtualmente e principalmente utilizar os profissionais que estão liberados ao trabalho para a entrega ( sendo correios ou entregadores ). Precisamos mais do que tudo continuar fazer a economia girar, pois quem faz ela é o povo , são as pessoas , que giram o dinheiro e faz com que nada pare. Para os profissionais que tem que ter um contato maior com as pessoas como massagistas, cabelereiros, dentre outros , gostaria que entendessem que ainda não é a hora de voltar , porém conseguem também fazer promoções antecipadas como compre 3 pacotes e pague 2 recebendo dinheiro antecipadamente e assim terá dinheiro para seu sustento atual”, cita.

O empresário também falou sobre o pânico. “O que vejo é uma politica que criou um pânico geral sobre a doença e os cuidados com a saúde e pouco se fala como poderiam fazer a economia girar sem contatos diretos entre as pessoas. O pânico, o medo , faz com que todo mundo se esconda e esconda suas economias junto e assim a crise pode ser ainda maior. Estou aberto para ajudar sem custo algum e dar conselhos a quem seja de como continuar os trabalhos e fazer a economia girar nos tempos de crise atual”, citou.

