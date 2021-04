Carreata Dos Apoiadores do Presidente Bolsonaro Está Marcada Para Dia 1º de Maio

Neste sábado (01), feriado de 01 de maio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam, em Catanduva, uma carreata de conclamação para uma manifestação marcada para o dia dos Trabalhadores.

A carreata em Catanduva está marcada para as 16h, a concentração será na Praça do Colegião, com lema “pela liberdade do trabalhador” que tem por objetivo contra o ativismo judicial, em favor da liberdade do tratamento precoce e o voto impresso. Além disso, a carreata tem outro objetivo que é o solidário, a ação irá arrecadar alimentos não perecíveis com ponto de coleta na frente da Praça da Matriz de Catanduva.

A última carreata foi realizada na manhã de domingo do dia 14 de março em favor do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e contra as medidas de restrição impostas pelo governador, João Doria (PSDB), para tentar conter a propagação do coronavírus no estado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local