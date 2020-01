Carnês de IPTU Começam a Ser Entregues na Próxima Semana em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva começa a distribuir via Correios, na próxima semana, os 67,5 mil carnês do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 2020. Os valores serão corrigidos em 3,27%. O vencimento da parcela única será nos dias 11 e 12 de fevereiro, com desconto de 10% ao contribuinte. Quem optar pelo parcelamento, terá o valor total dividido em 10 vezes. Além da correção da inflação, 10 mil contribuintes notarão diferença de valores no IPTU. A prefeitura justifica ao fato de serem feitas ampliações de áreas construídas de forma divergente ao projeto cadastrado na Prefeitura.

Para analisar esses espaços a mais no imóvel, a administração utilizou a aerofotogrametria, técnica que utiliza fotos aéreas para a fiscalização.

“Eventual aumento do IPTU nesses imóveis não será porque houve aumento do imposto na cidade, mas devido ao aumento de área ou alteração de padrão construtivo. Portanto, o valor do imposto – que era cobrado a menor –, agora será corrigido com base na realidade”, explica Solange Variani Fonseca, secretária de Finanças.

O contribuinte poderá solicitar a análise de eventuais divergências. Para isso, a partir da segunda-feira, dia 13, deverá acessar o site http://portalgeo.catanduva.sp.gov.br, identificar seu lote no mapa e fazer o apontamento clicando na opção “Denunciar Inconsistência”, utilizando a senha constante no verso da capa do carnê.

Um vídeo de orientação estará disponível no menu “Cadastro de Inconsistências IPTU” no site www.catanduva.sp.gov.br com o passo a passo para uso da nova ferramenta. Apesar disso, se o cidadão tiver dificuldade para utilizar o sistema, o procedimento poderá ser realizado na Central de Atendimento da Prefeitura.

O contribuinte que discordar do valor lançado tem 180 dias contados do recebimento do carnê para requerer a revisão do imposto. A solicitação também deverá ser feita na Central de Atendimento, apresentando o projeto atualizado do imóvel.

Para quem não quiser aguardar a entrega pelos Correios ou não receber o carnê, a Prefeitura disponibiliza acesso à 2ª via do IPTU via internet. Desta forma, o contribuinte evita deslocamento e espera em filas. O acesso é no site www.catanduva.sp.gov.br.

Na página, basta clicar em “Cidadão” e depois em “Prefeitura Fácil”. A página exibe a opção de 2ª Via de Carnê no menu à direita, sem necessidade de cadastro prévio.

Karla Konda

Editora Chefe