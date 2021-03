Carlos Alexandre “Gordo” Questiona Continuidade de Pavimentação de Avenida

O vereador Carlos Alexandre “Gordo” (PSDB) apresentou requerimento endereçado ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) questionando continuidade de obras na Avenida Jales.

A avenida, que fica localizada no bairro Jardim Soto, próxima ao hospital psiquiátrico Mahatma Gandhi, teve sua obra de pavimentação interrompida há anos. A avenida Jales fará ligação aos bairros Cidade Jardim e Jardim Paraíso. O requerimento foi aprovado por unanimidade e encaminhado ao prefeito.

O parlamentar questiona em sua propositura se há algum empecilho ou alguma ação judicial que impeça a conclusão da obra.

“Os moradores daquela região estão apreensivos com a demora da conclusão da obra, e pedem que seja retomada o mais breve possível, pois seria de grande valia, trazendo a eles grandes vantagens no trajeto e também dando mais mobilidade e conforto aos moradores”, finalizou o vereador.

Karla Konda

Editora Chefe