Cândido Propõe Empréstimos Por Meio de Institutos de Previdência

O vereador Nilton Lourenço Cândido fez pedido, por meio de requerimento, ao presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, para que tome iniciativa jurídica, autorizando institutos de previdência no país para que possam fazer empréstimos a servidores públicos com juros mais baixos que os praticados pelas instituições financeiras.

“Essa minha proposta não estou inventando a roda. No passado todos os institutos tinham autorização do Banco Central para fazer empréstimos aos servidores. Com juros cobrados correspondiam a metade do que cobram instituições bancárias brasileiras e, inexplicavelmente o Banco Central resolveu suspender. Então no meu requerimento, tem essa finalidade. Que autorize os institutos emprestarem dinheiro em juros muito menores”, disse o parlamentar.

Ainda segundo Cândido, os institutos de previdência possuem R$ 180 bilhões aplicados no mercado financeiro. “Assistimos o presidente Jair Bolsonaro brigando por R$ 26 bilhões do BNDES. Se R$ 90 bilhões desse dinheiro (previdência) fosse colocado à disposição dos servidores, isso geraria emprego e renda e seria nesse momento que tem uma escassez de dinheiro, um grande beneficio para o Brasil inteiro”, afirmou.

“A partir de agora vou entrar em contato com deputados e com todos os líderes partidários, pedindo a mobilização no sentido de criar o ambiente para essa situação, é bom pro Brasil, pros servidores que vão pagar juros menor”.

Tomando por base Catanduva, Cândido afirmou: “O IPMC tem mais de R$ 200 milhões aplicados no mercado financeiro. Tem condição de emprestar, como já fez no passado. Chegou a hora da gente retomar essa discussão. Não teve explicação para proibir esses empréstimos.

Seria vantagem também para o instituto, hoje deve pegar uma taxa de 3,8% ao ano. Nos empréstimos particulares, emprestam de 20 a 25% ao ano. E os institutos poderiam emprestar a 10%”, exemplificou.

Karla Konda

Editora Chefe