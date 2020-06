Cândido Pede Repasse de Superávit da Saec Para Administração Municipal

O vereador Nilton Lourenço Cândido elaborou requerimento, na qual também é assinado por Aristides Jacinto Bruschi, que pede a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes projeto de lei para que a Superintendência de Água e Esgoto (Saec) possa repassar o superávit da autarquia para a administração municipal, nesse período de crise na saúde e econômica. ‘O requerimento tem por base que a pandemia, destruiu alguns conceitos jurídicos, por exemplo, o principal instrumento de controle que é o processo de licitação, outro conceito derrubado foi a irredutibilidade de salários, então, o que se percebe no mundo jurídico é que a questão jurídica ficou abaixo da questão financeira por conta da Covid-19 e o meu requerimento tem essa finalidade: Que a prefeita faça uma lei temporária, ou seja, que tem prazo de validade e, através desta lei, ela pode usar o recursos da Saec para ser aplicados na saúde, em dívidas ou seja, quando não existe nenhum dinheiro no mercado e a pandemia estabelece uma economia de guerra, eu entendo que o município pode fazer uma lei usando o superávit da Saec, inclusive no meio ambiente, pagando salário do meio ambiente, cuidando dos parques, pagando o dissídio de 2015 dos funcionários”, disse o parlamentar.

Ainda segundo ele, por ser uma autarquia municipal a Saec deveria fazer a devolução do dinheiro já que não pode visar lucros. “Fiz esse requerimento, espero que ela (prefeita) olhe com carinho, para tapar todos os buracos financeiros, para que a cidade possa caminhar, porque na realidade o cobertor é curto em termos de finanças públicas. Nesse momento esse superávit deve ser usado pela prefeitura porque a questão financeira ficou um degrau acima dos conceitos jurídicos”, afirmou o parlamentar.

Karla Konda

Editora Chefe