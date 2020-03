Cândido Envia Ofício Para Prefeita com Sugestão de Hospital de Campanha

O vereador Nilton Lourenço Cândido encaminhou oficio especial para a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes solicitando que a Chefe do Executivo inicie as tratativas para se abrir, se for preciso, um hospital de campanha em Catanduva.

O parlamentar afirmou que a ideia surgiu depois da presença do deputado federal Sinval Malheiros no Legislativo, quando teria perguntado se o atendimento exclusivo de pacientes com sintomas ajudaria no controle da transmissão do vírus.

“Por acasião da presença do deputado federal, o médico Sinval Malheiros, eu perguntei a ele se entendia que era necessário fazer um hospital de campanha, no recinto ou na quadra do conjunto esportivo para centralizar as ações voltadas ao tratamento do coronavírus, como de proteção para os profissionais de saúde e pacientes e ele respondeu que era o mecanismo correto, de fazer essa centralização e colocou mais: porque a pessoa vai com sintoma e acaba disseminando para outras e se estiver centralizado, acaba diminuindo essa disseminação desse vírus violento”.

Conforme Cândido, seria uma espécie de triagem para os casos mais leves, para tentar atrasar o aumento do coronaviruas, um espaço para avaliar e proteger essas pessoas, enquanto o hospital mantém a estrutura para os casos mais graves. “Eu fiz um oficio especial para Marta, para evitar passar pela Câmara, para que ela estude, entre em contato com o Ministério da Saúde para ver se consegue recurso para tomar essa iniciativa imediata. E o pessoal precisa se conscientizar, lavar as mãos, passar alcool na chave do carro, no volante, deixar sapatos fora da residência”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe