Candidatura Giovanna Porto ao Conselho Tutelar é Impugnada

Candidatura de pelo menos uma postulante ao cargo de conselheiro tutelar foi impugnada. Trata-se da candidata Giovanna Ribeiro Porto. A impugnação foi publicada no Diário Oficinal d Município por meio de ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por meio da Comissão Especial Eleitoral.

Recentemente, a comissão e o Ministério Público receberam denúncias de que alguns candidatos teriam recebido apoio de parentes e que a estrutura da Câmara teria sido usada para favorece-los. Três candidatos tem ligações com parlamentares de Catanduva. Giovanna Porto é uma delas.

Em nota, a jovem que buscava se eleger como conselheira pela primeira vez afirmou: “Venho a público esclarecer sobre a impugnação da minha candidatura a conselheira tutelar. Primeiramente, importante esclarecer que eu, Giovanna Ribeiro Porto, na qualidade de candidata, em nenhum momento realizei qualquer ato que caracterizasse campanha irregular. A impugnação se deu tão somente em razão do apoio do meu pai, Cidimar Porto, nas redes sociais. No início da campanha, busquei orientação e fui informada pelo órgão responsável que, enquanto eleitor e cidadão, meu pai poderia me apoiar. E assim, foi o que ele fez. Porém, não foi esse o entendimento no julgamento e mantiveram minha impugnação. Vale frisar que, em nenhum momento meu pai usou da estrutura da Câmara ou político-partidária. Apesar de todo o ocorrido, eu acato essa decisão do Conselho com tranquilidade e agradeço a enorme manifestação de carinho e apoio que recebi dos amigos e apoiadores da minha candidatura. Desejo que a eleição transcorra de forma transparente e justa, e que os eleitores escolham bem aqueles que irão defender os direitos das nossas crianças e adolescentes nos próximos quatro anos”.

A lista com as candidaturas aptas deverá ser publicada hoje. A eleição para o Conselho Tutelar será realizada no dia 06 de outubro, domingo, na escola municipal Octacilio de Oliveira Ramos.

Karla Konda

Editora Chefe