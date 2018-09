Candidatura de Lula é Indeferida e Haddad Deve Ser o Candidato

A candidatura ao governo do país solicitada pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi indeferida pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Catanduva o assunto repercutiu principalmente pelas redes sociais. O julgamento, que terminou na madrugada de ontem, gerou comentários inconformados com a decisão do TSE e outros favoráveis a medida.

Os ministros decidiram por 6 votos a 1, em julgamento concluído na madrugada deste sábado (1º), pela rejeição do pedido de registro de candidatura .

Na sessão, a maioria dos ministros também proibiu Lula de fazer campanha como candidato, inclusive na propaganda de rádio e TV, que começou no sábado (1º) para os presidenciáveis. O PT terá agora dez dias para substituir o candidato e o nome escolhido deverá ser Fernando Haddad que já teve sua candidatura como vice aprovada pelo TSE.

A maioria dos ministros entendeu que decisão entra em vigor desde já, embora ainda exista possibilidade de recurso ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Após o julgamento, a defesa não adiantou o que pretende fazer. Os advogados afirmaram que ainda vão discutir com o PT se e como vão recorrer da decisão.

Ontem pela manhã, Fernando Haddad concedeu entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo pela página do Facebook do ex-presidente Lula.

A decisão gerou críticas de alguns catanduvenses. “A bem da verdade quero agradecer ao Barroso do Lolo e seus coleguinhas pela farta cobertura que garantiram à nossa chapa. O JN acaba de dar espaço aos advogados e suas argumentações. Todo mundo sabe que esse judiciário corrupto não quer nossa candidatura e tenta nos derrubar no tapetão. Nos querem humilhados, subjugados e endividados. Mas vamos virar o jogo. Porque somos movidos pela ideia da igualdade. Nem o maior tirano do planeta poderá inverter o rumo da história. Hoje, todos sabem que Haddad é Lula. Aguardamos esses déspotas nas ruas e nas urnas”, afirmou Rodrigo Ferrari pelas redes sociais.

“Mais um conchavo nos bastidores de nossa ‘justiça’. Infelizmente, falta muito para sermos um país sério”, afirmou Crystian Teixeira.

“A justiça eleitoral ficou contra o povo brasileiro, contra a ONU e contra o Lula, eleição decidida em tribunais é pisada na democracia brasileira”, disse Josefa Maria Conceição. ““Para quem não conhece o PT.É na adversidade que o PT cresce”, disse outro.

Teve quem também comemorou a decisão. “Barroso jogou lama na candidatura de condenado”, brincou um internauta. “Quer dizer que para o Fachin a lei da ficha limpa não vale? Pois pra mim ele também não vale nada e, portanto, não merece seu salário”, disse Maria de Lourdes Oliveira.

“O que está certo tem de ser comemorado. A lei da Ficha Limpa é para ser respeitada. Senão para que ela estaria em vigor? Muito bem decidido pelo TSE”, afirmou um catanduvense.

Karla Konda

Da Reportagem Local