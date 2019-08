Candidata em Processo Seletivo Consegue Vaga na Justiça

Professora teria sido desclassificada por ausência de documentos

Uma candidata em processo seletivo da prefeitura para a contratação de docentes em caráter eventual conseguiu na justiça sua classificação.

Ela entrou com mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato administrativo elaborado, no qual se inscreveu em 2018, passou, mas foi desclassificada e não contratada por ausência de documentação. No mandado, a professora afirmou que apresentou a documentação exigida no edital, no ato da inscrição e alegou ter sido ilegalmente desclassificada. E em anos anteriores teve sua inscrição admitida. “Assim requereu em forma de liminar a imediata classificação da impetrante para integrar o quadro de docentes eventuais durante o ano letivo de 2019 da Administração Pública Municipal. A questão controvertida reside na alegação do impetrante de ter preenchido os requisitos legais para integrar o quadro de docentes eventuais durante o ano letivo de 2019 junto a Administração Pública Municipal de Catanduva. A autoridade impetrada afirma que, na decisão administrativa constante, a impetrante não apresentou documentos exigidos no momento de sua inscrição, razão pela qual teve seu pedido indeferido. A impetrante na esfera administrativa, afirmou que o indeferimento se deu por falta do xerox da habilitação em Letras. A impetrada afirma que “foi juntada graduação de licenciatura em Pedagogia, juntamente com o histórico escolar e dois certificados de pós-graduação, sendo que o correto seria juntar a graduação de licenciatura em Letras, conforme exigido pela Resolução SME n.º 22 de 05/11/2018, motivo pelo qual foi indeferida a inscrição, uma vez que a licenciatura em Pedagogia não habilita para aulas de Língua Portuguesa ou Inglês”. Portanto, nada afirmou quanto à alegação da impetrante que o indeferimento decorreu de exigência de cópia de documento”, consta na decisão da juíza Maria Clara Schimidt de Freitas.

“Ocorre que se a impetrada acolheu a inscrição da autora, deveria ter conferido se a autora preenchia os requisitos legais e não acolher sua inscrição e apenas no momento da publicação da classificação dos candidatos do ano letivo de 2019”. A juíza diz ainda que se a administração pública efetivou sua inscrição para docente eventual, sem nenhum problema ou notificação de ausência de documento não poderia, posteriormente alegar ausência daqueles para desclassificar a impetrante. Como bem mencionado pelo Ministério Público “pela letra do edital, de fato, os documentos eram apresentados quando da inscrição e quem recebeu a inscrição deveria tê-los conferido. Por fim, se é habilitada, a apresentação da cópia do documento, que deveria já ter sido exigida, então, na inscrição, pode lhe ser deferida posteriormente, pois o edital não fala em cópia, mas em apresentação da documentação, não sendo razoável indeferir a inscrição de alguém que é habilitada para a função e apenas não apresentou a cópia, que nem era exigida no edital, pois exigida a apresentação na inscrição, o que não significa em cópia física, mas podendo significar a apresentação, mostrar, os documentos, que serão conferidos por alguém da Prefeitura”.

“Isto posto, ACOLHO a segurança pleiteada e julgo extinto o feito, tornando definitiva a liminar concedida para a inscrição/classificação da impetrante, para integrar o quadro de docentes eventuais durante o ano letivo de 2019 da Administração Pública Municipal”, finalizou a sentença.