Canalização no Córrego das Borboletas Tem Valor Ampliado em R$ 418 Mil

O bras de canalização do Córrego das Borboletas teve valor ampliado em R$ 418 mil. O trabalho é realizado pela empresa Verdebianco Engenharia Eireli.

O aditamento do contrato foi publicado na semana passada no Diário Oficial do Município na semana passada. O prazo para obra também foi ampliado em 30 dias. Não há informações na publicação sobre os motivos para o reajuste de valores. No total o custo da obra ficará maior em 24%.

É realizada a canalização em 437 metros nas margens do córrego das Borboletas.

A intervenção se estende da represa do Cury até a avenida Dona Engrácia. No decorrer dos trabalhos estavam previstas escavações, reaterros e a construção de muros de arrimo em gabião, que são estruturas de contenção. Outra recuperação de encostas está sendo executada no afluente do córrego Fundo. No local, equipes e máquinas dão andamento aos trabalhos. Todos os projetos de canalizações passaram por aprovação e têm licença ambiental.

Karla Konda

editora chefe