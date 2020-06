Canalização em Dois Córregos Pode Custar Até R$ 3,5 Milhões

A canalização em trechos de dois córregos em Catanduva poderá custar até R$ 3,5 milhões.

Esta é a estimativa de valor a ser pago pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva. Os processos licitatórios estão em andamento. Somado a essas duas canalizações é realizada outra no Córrego Fundo.

Em fase mais adiantada está a tomada de preços para a canalização de 437 metros do córrego das Borboletas no Jardim Cury.

A proposta comercial para o certame (Envelope B) será conhecida no próximo dia 15 de junho, às 9 horas.

Quatro empresas foram julgadas habilitadas para participarem desse processo. Verdebianco Engenharia Eireli, KGP Construtora Ltda, Coplan Construtora Planalto Ltda, DFD Construtora Ltda, J.Nassif Engenharia Ltda.

Para esse trecho o valor estimado é de R$ 2.311.170,49. O prazo de execução dos serviços será de 180 dias corridos,contados a partir da expedição da ordem de serviços, sendo que o prazo de vigência do contrato será de 24 meses. Na justificativa para a realização da obra está a correção de erosões ao longo das margens do córrego.

A segunda licitação aberta é para a contratação de empresa para a execução de canalização do córrego Retirinho, no trecho entre a linha férrea e a avenida Theodoro Rosa Filho e no trecho entre a avenida Theodoro Rosa Filho e a foz do Rio São Domingos.

Inclui escavações, reaterros, gabiões e estruturas de concreto.

O valor estimado é de R$ 1.240.560,87. Para esse processo licitatório foram consideradas habilitadas as empresas DFD Barbosa Construtora –EPP, Gabriel Pindanga Dias EPP, L.F. da S. Cavalcanti Serviços Ambientais- ME, KGP Construtora LTDA EPP, Coplan Construtora Planalto Ltda, e considerada inabilitada a empresa Stocco & Zimmermann Ltda.

A habilitação das participantes foi publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira e agora entra em fase de recursos.

Para essa segunda canalização, a justificativa também é a correção de erosões ao longo da margem do córrego.

Karla Konda

Editora Chefe