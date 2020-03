Canalização do São Domingos Segue com Construção de Muro de Concreto

A obra de canalização do rio São Domingos segue agora com a construção de muro de concreto na ponte da rua São Paulo. A informação é da prefeitura de Catanduva.

A implantação de guias, sarjetas, grama e gradis também segue em andamento.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Marco Antônio Machado, o acabamento próximo à ponte tem como objetivo evitar erosões.

“Então é feito esse serviço que é chamado colchão reno em gabião, para finalizar a proteção do canal de concreto. O trabalho é feito de forma rápida, com uma tela”, destaca o engenheiro.

Já a construção da ciclovia às margens do rio, iniciada este mês, deverá ser concluída em junho, conforme contrato. A obra é desenvolvida pela Coplan, mesma construtora responsável pela canalização.

O investimento é de R$ 85,1 mil. No total serão 750 metros de ciclovia ao longo do canteiro esquerdo do canal do rio São Domingos.

As obras de canalização do rio São Domingos seguem em ritmo normal, apesar das restrições da quarentena.

O serviço não foi comprometido, já que, de acordo com a determinação do Governo do Estado, a construção civil deve permanecer em atividade.

Da Reportagem Local

