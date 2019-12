Campos Machado: “Extinção Ataca Identidade E História Das Cidades”

Líder do PTB na Assembleia Legislativa paulista, o deputado Campos Machado protocolou, nos últimos dias, a Moção 190/2019, de sua autoria, que faz duras críticas à ideia do Governo Federal de extinguir cidades que tenham menos de cinco mil habitantes, por meio do ‘Plano Mais Brasil’, anunciado recentemente.

No Diário Oficial do Estado foi publicado a Moção de Campos contrária à ideia do ‘Plano Mais Brasil’, do Governo Federal, de extinguir municípios.

O deputado, que também é presidente estadual e secretário-geral nacional do PTB, destacou que a medida do Plano ataca frontalmente a identidade cultural das cidades:

“O nosso país é muito plural, há vários ‘brasis’ dentro do Brasil e as memórias do cidadão, bem como sua história, estão vinculadas à cidade em que ele vive ou onde ele nasceu. Extinguir cidades é um ataque direto à identidade cultural das cidades, logo do país”, afirmou o deputado.

A moção também dá voz a munícipes de cidades menores, que se sentem desrespeitados com a chance de que seus municípios de nascença ou que vivem sejam extintos.

Da Reportagem Local