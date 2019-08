Campanha Leão Amigo Reverte R$ 424 Mil a Entidades de Catanduva

A Prefeitura de Catanduva reverteu R$ 424.784,00 para 12 entidades beneficentes. Os recursos financeiros são de origem do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A quantia é resultado da arrecadação via campanha Leão Amigo, que consistiu na dedução de percentuais do Imposto de Renda dos contribuintes.A documentação referente à transferência de verba foi assinada no gabinete da prefeita Marta do Espírito Santo Lopes, junto a representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), na tarde da quarta-feira, dia 21.

“É muito gratificante contribuir com as nossas entidades e, nessa situação, a própria comunidade teve engajamento em prol a essa causa. Ninguém precisa me falar do quanto esses recursos são necessários para as instituições, pois sei dessa realidade por sempre ter vivenciado e atuado na área social”, ressaltou a prefeita.

O ato foi celebrado por meio de termos de colaboração que contemplaram a Associação Paulo de Tarso, Programa Criança Cidadão do Futuro, Casa de Apoio a Criança, Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC), Associação Pão Nosso, Apae Catanduva, Educandário Nelson Zancaner/ Senhoras Espíritas, Casa Lar Filhos da Graça, Casa Lar Clara e Francisco, Lar da Criança Lola Zancaner, Educandário São José e Associação de Voluntários Irmã Ana Maria (Avoiam).

O montante será dividido em partes iguais entre as entidades. Com isso, cada uma receberá o equivalente a R$ 35.398,67. Conforme previsto no chamamento público, os recursos deverão ser aplicados em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos. Com essa finalidade, as instituições apresentaram planos de trabalho.

O serviço em questão visa à oferta de encontros periódicos com atividades em grupo, como atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas para crianças e adolescentes que vivenciem situações de vulnerabilidade e/ou violação de direitos.

