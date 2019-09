Campanha Leão Amigo é Apresentada Para Vereador do Mato Grosso do Sul

Campanha Leão Amigo, que destina porcentagem do Imposto de Renda para entidades assistenciais, foi apresentada a um vereador da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul.

Cidimar Porto recepcionou José Augusto Maia, ao lado de Nilton Marton Vieira da Cruz, coordenador da campanha Leão Amigo.

“Fui procurado pelo nobre vereador José Augusto, do município de Costa Rica/MS, que mostrou um grande interesse em saber mais sobre a Campanha Leão Amigo e também levá-la ao seu município. Com a intenção de colaborar com o colega vereador, tive a ideia de intermediar uma reunião entre ele e o Coordenador da Campanha, Nilton”, disse Cidimar.

Segundo o Coordenador da Campanha, o objetivo é destinar parte do Imposto de Renda para ações beneficentes e assim ajudar várias instituições do município.

“A ideia é não ficar parado, é ir ‘in loco’ em busca de pessoas e empresas para aderirem a causa. Antes de a gente fazer a campanha arrecadávamos em torno de R$ 110 mil, com a nossa primeira campanha conseguimos aumentar para R$ 340 mil, e agora em 2019 chegamos a R$ 424.784,00. São valores expressivos, mas Catanduva tem capacidade de arrecadar muito mais, em torno de R$ 3 milhões, e esse dinheiro com certeza fará a diferença para as instituições que tanto ajudam em nossa cidade”, finaliza Nilton Marto Vieira da Cruz.

Karla Konda

Editora Chefe