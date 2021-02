Câmara Suspende Atendimento Presencial Por 15 Dias

A Câmara de Catanduva suspendeu o atendimento presencial até o dia 09 de março. Em Ato da Mesa Diretora, publicado ontem no Diário Oficial do Município, foi estipulado o regulamento para os próximos dias. Depois desta data, novas medidas visando à prevenção da Covid-19 serão adotadas conforme o documento.

O Legislativo permanece fechado desde terça-feira, depois de duas pessoas testarem positivo para a Covid-19 e outros dois funcionários estarem aguardando resultados de exames. O prédio passa por sanitização e a sessão ordinária desta semana será realizada na sexta-feira, dia 26, às 14h30.

Depois do dia 09 de março, segundo o documento, a população que procurar a Câmara deverá respeitar as exigências de uso obrigatório de máscaras, número restrito de seis pessoas na recepção. Os demais aguardarão na área externa do prédio mantendo o distanciamento.

Aos funcionários da Casa de Leis caberá ainda higienizar as mãos a cada atendimento realizado, responsáveis pela limpeza deverão higienizar as poltronas constantemente, nos gabinetes os atendimentos serão de uma pessoa por vez e com agendamento prévio realizado.

O acesso ao Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias e extraordinárias, a partir do dia 09, obedecerá limite de 20% da capacidade do local.

“ O atendimento do público externo será prestado preferencialmente por meio eletrônico ou telefônico, sendo permitida a protocolização de documentos por qualquer pessoa, mediante entrega no “Hall” de entrada da sede da Câmara Municipal a servidor designado pelo Presidente”, consta ainda.

Eventos estão cancelados. “ Fica suspensa a realização, nas dependências e prédio da Câmara Municipal, de quaisquer espécies de eventos e visitações não diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das Comissões”.

As reuniões das comissões temporárias e permanentes seguem mantidas.

O Ato da Mesa regulamenta ainda o proceder quando algum funcionário ou vereador estiver com sintomas semelhantes a da Covid-19.

“ Os vereadores e servidores públicos do Legislativo que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e apresentem sintomas respiratórios ou febre, serão afastados administrativamente por até 14 dias a contar do contato. A pessoa deverá comunicar imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação à Presidência”.

Aqueles servidores que forem afastados deverão, sempre que possível, atuar em home office.

Karla Konda

Editora Chefe