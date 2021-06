Câmara Publica Parecer do Tribunal Pela Aprovação Das Contas de 2018 de Macchione

Na última sexta-feira, 11 de junho, a câmara de Catanduva publicou o extrato do parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SP) sobre as contas da Prefeitura de Catanduva durante o ano de 2018. A publicação faz parte do procedimento padrão da casa municipal de leis, que recebe o documento com a sugestão daquele órgão técnico pela aprovação ou pela reprovação das contas, dependendo do desempenho do chefe do poder executivo e seus auxiliares no decorrer do ano analisado.

A publicação registra que, em sessão datada do dia 24 de novembro de 2020, pelos votos dos conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, relator, Cristiana de Castro Moraes, presidente, e Antonio Roque Citadini, a 1ª câmara do Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Catanduva, relativas ao exercício de 2018.

O parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação da contas, considerando principalmente o superávit orçamentário e financeiro, bem como o atendimento, pelo então prefeito Afonso Macchione, dos índices constitucionais (aplicação mínima na saúde, na educação, gastos com pessoal, etc.).

Dados publicados no site do Tribunal de Contas (https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/catanduva/2018) apontam que a prefeitura “gastou” (despesas) dentro do limite de recursos que recebeu (receitas), o que indica que as contas, em 31 de dezembro de 2018, estavam devidamente equilibradas.

Para o especialista em administração pública – Fabio Rinaldi Manzano, a prefeitura fez sua lição de casa, tendo encerrado aquele exercício com um resultado da execução orçamentária de pouco mais de R$ 5,6 milhões, incluindo os recursos com destinação específica ou “carimbada”:

“A prefeitura terminou o exercício de 2018 com as contas equacionadas. Os superávits orçamentário e financeiro foram pequenos, apertados, mas caracterizam equilíbrio e controle pelo chefe do poder executivo.” – ressalta.

O relatório sobre as contas de 2018 ilustra a situação da execução orçamentária da Prefeitura de Catanduva nos últimos anos. Resultado da execução orçamentária nos últimos exercícios pode ser vista pelo link: http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/795334.pdf, página 21, acesso em 14/06/21.

Outro dado importante que consta do relatório de 2018, é a situação dos pareceres anteriores do TCE/SP, sendo que, em 2016, a prefeitura de Catanduva obteve parecer desfavorável, principalmente pelo descumprimento a regra destacada no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal quando o então prefeito, Geraldo Vinholi, em último ano de mandato, deixou um déficit orçamentário de 9,95%, ou seja, mais de R$ 30,5 milhões (Processo TCE nº 4384/989/16).

Apesar de ser um trabalho bastante detalhado e minucioso, o relatório do Tribunal de Contas apenas serve de apoio e fundamento aos vereadores para, em deliberação conjunta, aprovar ou reprovar as contas do prefeito. Nesse sentido, a tendência é de que os vereadores sigam as orientações do TCE/SP e aprovem as contas de 2018 da prefeitura, mas essa não é uma obrigação. A câmara municipal é soberana em sua decisão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local