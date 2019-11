Câmara Prepara Sessão Solene Para Atirador Destaque Do Tiro De Guerra

A contecerá na quinta-feira (21) a homenagem em sessão solene de “Entrega do Diploma de Atirador Destaque do Tiro de Guerra de 2019”, às 20h na sala das sessões Washington Luís, Câmara Municipal de Catanduva.

O homenageado é o jovem atirador Pedro Henrique Jorge dos Santos, conforme decreto Legislativo de autoria do Vereador Onofre Baraldi.

Segundo o Sargento do Tiro de Guerra, Grimaldi a Câmara foi toda responsável pela elaboração de todo evento. O sargento ainda contou que vai aproveitar a ocasião da solenidade para levar também os outros atiradores que são monitores para a solenidade e na sexta-feira (22) haverá a formatura do Tiro de Guerra 2019.

O Diploma de Atirador Destaque do TG consiste na homenagem anual a ser conferida a um dos integrantes da turma de atiradores matriculados no Tiro de Guerra que obteve destaque no curso de reservista de 2ª categoria apto ao desempenho de tarefas no contexto da Defesa Territorial e Defesa Civil.

O Tiro-de-Guerra de Catanduva, foi fundado em 1930, na época recebeu o número 183. Posteriormente, a Portaria Nr 8.747, de 31 Out 45, publicada no Diário Oficial de 03 Novembro 1945, e transcrita no Boletim Regional Nr 263, de 19 Nov 45, criou o atual TG com o Nr 016, sendo renumerado mais tarde, conform e Aditamento ao Boletim Regional Nr 079, de 30 Abr 79, para o TG 02-012.

A sua primeira sede localizava-se na Praça da Independência, no Bairro do Higienópolis, no prédio do antigo Centro Espanhol. Em seguida transferiu-se para o nº 1.143 da Rua 14 de Abril, Vila Mota, no prédio do antigo “Salão de Baile dos Pretos”. Em seguida, deslocou-se para a esquina da Rua 13 de Maio com a Rua Sergipe, hoje prédio residencial, depois para o local onde hoje encontra-se instalada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva (FAFICA).

Atualmente o Tiro de Guerra 02-012 está instalado á Rua mato Grosso, Nr 664, Bairro Higienópolis, antiga sede do Grupo Escolar Vitorino Pereira. Desde 1930 o Tiro de Guerra 02-012 formou aproximadamente 10.000 mil atiradores, fornecendo a sociedade cidadãos de bem, cônscio de seus deveres para com a sua comunidade.

Da Reportagem Local