Câmara Pede Vistas a Todos os Projetos Até ‘Novo’ Prefeito Assumir

Os vereadores de Catanduva pediram vistas a todos os projetos incluídos na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de ontem com a mesma justificativa. Aguardar a publicação da derrubada de liminar que reconduziu Macchione ao cargo de prefeito e esperar posicionamento do novo prefeito, que em tese, retorna a ser Marta Maria do Espírito Santo Lopes. Marta já se manifestou, não oficialmente, que vai ocupar a cadeira do Executivo, mas aguarda a publicação da decisão do Tribunal de Justiça para falar com Afonso Macchione Neto.

Projetos como o parcelamento de débitos do Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC), que foi encaminhado por Afonso Macchione Neto, visando pagar em até 10 vezes os valores que não foram repassados ao IPMC em 2019 e projeto de lei que cria o Centro Educacional para o Trânsito.

Nas justificativas das comissões – o pedido de adiamento foi de sete dias, portanto, devem retornar na próxima semana até que a cadeira do Executivo esteja alterada e que o novo prefeito informe se tem a intenção de manter o que foi enviado ao Legislativo.

Caso Marta recline sobre assumir a prefeitura, quem tem o direito de se tornar o prefeito até o final do mandato é o presidente da Câmara, Luís Carlos Pereira da Conceição. Que também sinalizou em entrevista para O Regional, que assumiria, se Marta optar por não fazer.

Karla Konda

Editora Chefe