Câmara Municipal Realiza Repasse de R$ 700 Mil à Prefeitura Para Compra de Cestas Básicas

Na sessão da última terça-feira, dia 25, o presidente da Câmara, vereador Gleison Begalli, entregou um cheque no valor de R$ 700 mil ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa para ser utilizado na compra de cestas básicas pelo município. O montante refere-se ao repasse antecipado do duodécimo que o Legislativo faz ao Executivo. “O dinheiro será usado para o bem das pessoas menos favorecidas, principalmente nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo devido a pandemia da Covid-19”, pontuou o Prefeito Padre Osvaldo.

“Realizamos o repasse antecipado do duodécimo da Câmara de R$ 700 mil para que seja realizada a compra de cestas básicas no município de Catanduva, visando ampliar o atendimento às famílias mais necessitadas. Vivemos tempos difíceis e que mais do que nunca legislativo e executivo precisam andar juntos para construção de uma Catanduva melhor”, completou o presidente da Câmara Gleison Begalli.

Na ocasião o Prefeito Padre Osvaldo repassou o cheque ao secretário de finanças Wellington Cristian Vanali, que destinará a uma conta bancária específica e a compra de cestas básicas que perdurará até o final do ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local