Câmara Municipal Instaura CEI Para Investigar Denúncias do GASA

A Câmara de Catanduva aprovou na tarde de ontem a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar denúncias recebidas sobre o Grupo de Apoio e Solidariedade aos Pacientes com Aids.

Depois de aprovada a criação, a comissão foi formada. Mauricio Gouvea, autor do requerimento, será o presidente da CEI. Marquinhos Ferreira, o relator e Alan Marçal membro.

No dia 14 de março, a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho de Saúde e o Ministério Público (MP) receberam denúncias de possíveis irregularidades na instituição.

Dentre elas, supostamente estariam a obrigação de funcionários registrarem a entrada e saída de coordenadora, mesmo em sua ausência, utilização da estrutura do órgão para outros fins, uso de funcionários para realização de tarefas pessoais, funcionários contratados sem exercerem as atividades dentro da instituição.

Além disso, são listadas ainda outras possíveis fraudes como supostamente a adulteração de dados e números em planilhas sobre procura espontânea da população por testes rápidos de HIV, aumentando os índices mesmo quando a demanda é baixa.

A falta de cobrança ou procura por pacientes soro positivos que já passaram pelo ambulatório, mas que não fazem uso de medicamentos. Falta ainda supostamente de interesse de orientar os parceiros fixos as pessoas portadoras de HIV sobre devidos tratamentos.

No dia seguinte ao recebimento da denúncia, a promotoria encaminhou ofício para a Prefeitura de Catanduva e também ao Gasa. Solicitou documentos de contratação e nomeação dos profissionais envolvidos na representação. Solicitou à Vigilância Sanitária investigação sobre possível propagação da Covid-19 e enviou copia para a Promotoria Criminal para apuração de crime de propagação de doença contagiosa e para apurar eventual desvio de numerário da entidade privada e para a Promotoria dos Direitos Humanos para apurar os danos à saúde pública e os danos decorrentes da administração e uso pessoal de entidade privada, com fins sociais.

Em resposta a questionamento de O Regional, o advogado do Gasa, Hugo de Britto encaminhou nota: “o GASA vem através de seu advogado, informar que irá analisar os fatos que serão propostos na abertura da CEI , antecipando que não existe nenhuma irregularidade, sendo às denúncias totalmente descabidas e que tudo será devidamente comprovado no momento oportuno. Informo, ainda, que o GASA já esta respondendo o que lhe foi solicitado pelo Ministério Público.”

Karla Konda

Editora Chefe