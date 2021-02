Câmara Instala Primeira CEI do Mandato e Investiga Contrato da Saúde

A Câmara de Catanduva instalou a primeira Comissão Especial de Inquérito (CEI) do mandato. Trata-se de apuração de um contrato firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e que deverá ser analisado pelos membros da comissão.

De autoria do vereador Marquinhos Ferreira, a proposta foi lida e aprovada ontem durante sessão ordinária do Legislativo.

Compõe o grupo de vereadores que irão apurar a contratação realizada – Marquinhos Ferreira como presidente, Mauricio Gouvea e Nelson Tozo.

De acordo com o autor do requerimento, a empresa de Tecnologia da Informação recebe mensalmente em torno de R$ 100 mil, diferentemente da anterior, cujo pagamento mensal era aproximado de R$ 25 mil. “Então nada mais justo que a gente acompanhar de perto com abertura da CEI. Agora vamos fazer o devido trabalho pela CEI para ver se realmente houve alguma irregularidade na contratação desta empresa”, afirmou.

A empresa foi a vencedora do pregão 215/2019 para fornecimento de solução integrada para gestão de saúde, com disponibilização de licença de uso de software para gestão de saúde, com implantação e treinamento de funcionários, suporte técnico, manutenção, hospedagem de software e banco de dados.

O contrato está vigente até o dia 30 de setembro de 2021. E tem como uma das finalidades manter o registro das informações da saúde e a exportação de dados ao Ministério da Saúde.

Em janeiro deste ano, a empresa foi advertida pela administração e teve o documento publicado no Diário Oficial do Municipio. “fica advertida a empresa no sentido de que tais problemas não mais ocorram e, caso ocorram, que sejam solucionados dentro dos prazos previstos no Contrato e pela revogação da aplicação da penalidade de multa até então em discussão”, os problemas citados não foram divulgados.

Karla Konda

Editora Chefe