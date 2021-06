Câmara Fará Nova Reunião Para Debater Sobre a Covid-19 em Catanduva na Quinta

Nesta quinta-feira (10), a partir das 8h30, a Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social da Câmara de Vereadores realizará a segunda reunião para debater as tratativas de políticas públicas para o município sobre a Covid-19 em Catanduva. A iniciativa para a realização da reunião partiu da vereadora Taise Braz (PT), que ocupa a presidência da Comissão.

Dentre os convidados estão o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB), vereadores, membros do Comitê de Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional decorrente do novo Coronavírus, a Secretária de Saúde Claudia Monteiro, a Vigilância Sanitária e o Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM).

A reunião será reservada e transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal.

Até o momento Catanduva contabiliza mais de 471 óbitos por covid-19 (boletim do dia 08/06/2021), os números estão cada vez mais crescendo nas pessoas que buscam atendimento nos hospitais e os leitos de UTI ou enfermaria estão lotados e o que mais alarma é que este número está aumentando em toda região de Catanduva também.

Ariane Pio

Da Reportagem Local