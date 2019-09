Câmara Entrega Título de Cidadão Catanduvense a João Dória Júnior

“O senhor está nascendo hoje, dia 14 de setembro, como nosso filho. Filho de Catanduva. Receba esse título em nome de todos os vereadores aqui presentes”, foi com essa frase que o presidente da Câmara de Catanduva, Luís Carlos Pereira da Conceição, entregou o Título de Cidadão Catanduvense ao governador do Estado de São Paulo, João Dória Júnior.

A entrega foi realizada no último sábado, em conjunto com a solenidade de inauguração do setor de Radioterapia do Hospital do Câncer de Catanduva.

“Queremos que o senhor receba esse título não só como recebeu de outras 50 cidades. Mas gostaria que o senhor o considerasse como uma certidão de nascimento”, disse o chefe do Legislativo.

O governador agradeceu a homenagem. “Fico muito feliz, eu guardo com muito carinho. Muito feliz pela prova de carinho, prova de atenção. Aumenta meu comprometimento com a região. Quem recebe o título, recebe uma homenagem, tem de ser grato. Mostrando que sou também cidadão dessa cidade, quero mais uma vez agradecer ao presidente aos vereadores que tiveram essa delicadeza. Virei mais vezes aqui para anunciar novas obras em diferentes áreas”, disse Doria.

O projeto de Decreto Legislativo foi apresentado pelo presidente da Câmara, Luis Pereira e assinado por todos os parlamentares, em julho deste ano.

Na exposição de motivos do projeto, Pereira justificou o motivo para prestar a homenagem ao atual governador do Estado. “Pelo seu preparo e conhecimento, principalmente pela sua gestão inovadora e moderna. Tem conseguido driblar a crise e beneficiar diretamente toda a população do Estado, implementando projetos de grande interesse público, sobretudo, nas áreas de saúde, educação e mobilidade urbana. Seu esforço para desburocratizar a administração, elaborar projetos de elevada qualidade técnica. Viabilizar parcerias com a iniciativa privada e otimizar a aplicação dos recursos de seu orçamento. “

Nosso país precisa de mais governantes igual ao administrador do Estado de São Paulo, que visa acelerar o desenvolvimento do nosso Estado, de forma a proteger a economia e colocando o interesse popular acima de tudo. Seu ingresso na política teve como principal motivação, usar sua larga experiência na iniciativa privada para modernizar e enxugar a máquina

Pública, gerenciando os recursos da melhor maneira possível para melhorar a vida da população carente”, consta.

Da Reportagem Local