Câmara é Fechada Para Sanitização Depois de Confirmações de Covid-19

A Câmara de Catanduva suspendeu expediente por três dias – desta terça-feira até quinta-feira – depois de confirmações de casos de Covid-19. Dois casos foram confirmados e outros dois funcionários aguardam resultados de exames. Neste período, o prédio passará por sanitização por ozônio. Por conta deste fechamento, a sessão ordinária foi transferida para sexta-feira (26).

Dentre os casos confirmados para a Covid-19 está o presidente do Legislativo, Gleison Begalli, que testou positivo na semana passada e segue em isolamento.

Para a sexta-feira, quatro projetos estão na pauta da Ordem do Dia. Todos de autoria do ex-vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná.

O projeto de lei 80/20 busca instituir o Programa de Transação Financeira, fruto de negociação de créditos, relativos aos débitos de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal O projeto de lei 82/20 denomina uma via pública de João Anastácio. O projeto de lei 83/20 denomina uma avenida como Albertina Noel Anastácio. O Projeto de Resolução 04/20 altera a redação da resolução 4.621/05 que institui honraria, regulamentava a sua concessão.

O Jurídico da Câmara de Vereadores esclarece que as proposituras devem ser apreciadas uma vez que protocoladas na casa. Na sessão do dia 17/02 foram feitos pedidos de vistas dos quatro projetos.

Karla Konda

Editora Chefe