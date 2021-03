Câmara Deve Adiantar Parte do Duodécimo Para Ajudar na Compra de Cestas Básicas

Diante à crise econômica causada pela pandemia do novo Coronavírus, inúmeras famílias em Catanduva se encontram em grande crise econômica sendo assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A Câmara de Vereadores de Catanduva esteve reunida no início de março com o secretário de Assistência Social, Lupércio Antônio Bugança Júnior (Juninho Bugança), onde foi feita a solicitação de antecipação do duodécimo do Legislativo. O presidente da Câmara Municipal Gleison Begalli se comprometeu em fazer a antecipação para o Município de forma a serem adquiridas cestas básicas à população carente. “Bugança nos disse que até o meio do ano teria como prover a cestas básicas, mas, diante da crise, a situação poderia se agravar”, destacou Begalli.

Para que isso aconteça todos os vereadores aceitaram e acharam a ideia que inicialmente foi feita pelo vereador Allan Marçal. Depois Begalli então se manifestou ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) onde já se comprometeu em realizar a antecipação.

O prefeito Padre Osvaldo agradeceu e disse que “juntos (Executivo e Legislativo) irão trabalhar em favor do nosso povo”, concluiu.

A Secretaria Municipal de Assistência Social é o órgão responsável pela gestão municipal da Política de Assistência Social, com a tarefa de consolidar o direito à assistência social, que busca garantir o atendimento às necessidades básicas da população. Uma vitória para as famílias carentes que sofrem com a pandemia, muitas delas perderam emprego.

Ariane Pio

Da Reportagem Local