Câmara de Vereadores Realiza 17ª Sessão Ordinária na Terça-Feira

A Câmara de Vereadores de Catanduva realiza a 17ª Reunião Ordinária do ano às 15 horas da próxima terça-feira (25/05/2021).

Após a discussão das atas das sessões anteriores, leitura das correspondências, apresentação de projetos de resolução, de lei e decretos legislativos, moções, requerimentos e indicações dois convidados vãos discorrer sobre temas durante a sessão por solicitação do presidente da Câmara, vereador Gleison Begalli (PDT).

O representante da Ordem DeMolay Catanduva, David Carlo Yauri Caman, irá explanar sobre os projetos idealizados pela Instituição, em comemoração ao “Dia do DeMolay”.

O diretor geral do Instituto Federal de Catanduva, Marcelo Velloso Heeren, vai apresentar a maneira que a Instituição se insere no município.

A Ordem do dia conta com um projeto de lei a ser votado em primeira discussão.

Na pauta está o Projeto de Lei 76/2021, de autoria do vereador Gleison Begalli, que declara como de utilidade pública a ARCOS, Associação e Rede de Cooperação Social.

A ARCOS é uma organização civil, sem fins lucrativos e econômicos, que congrega as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Catanduva e região, com o objetivo de fortalecer e representar as Organizações, prestando apoio, assessoria, consultoria, capacitação e desenvolvimento, com sede em Catanduva.

A Associação e Rede de Cooperação Social (ARCOS) é presidida pelo Dr. Wagner Ramos de Quadros desde sua criação e hoje representa 40 entidades beneficentes de Catanduva e região, que trabalham com grupos vulneráveis, incluindo crianças, adolescentes, idosos, dependentes químicos, doentes, entre outros.

Da Reportagem Local