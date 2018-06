Câmara de Vereadores Aprova Cargos Efetivos na Educação Em Primeira Discussão

A Câmara de Vereadores aprovou em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar (PLC) 31/2018 que cria 46 cargos efetivos de comando para as escolas do Município. O texto ainda terá que passar por discussão no plenário em segunda discussão. A expectativa é de que uma sessão extraordinária, a primeira do recesso, seja realizada na próxima semana.

O texto do Governo, o segundo já enviado ao Legislativo, acabou sendo aprovado na sessão ter terça-feira, dia 26, com uma emenda de autoria do vereador Wilson Aparecido Anastácio (PT), O Paraná. A proposta do petista reduziu o tempo exigido de exercício do magistério para concorrer aos três cargos efetivos criados pelo PLC.

Pelo novo texto, poderiam disputar os cargos de diretor profissionais que tenham no mínimo cinco anos de exercício do magistério em escolas reconhecidas pelos órgãos de supervisão da educação. O texto original do Governo exigia oito anos de experiência para esta função. Em relação ao cargo de vice diretor, conforme o texto, original exige também a experiência de cinco anos de exercício do magistério. A mesma exigência contava para o cargo de coordenador pedagógico, mas, neste caso, a emenda diminuiu o prazo para três anos.

Em entrevista ao Jornal O Regional, o vereador explicou que a intenção de sua emenda seria propiciar mais oportunidade aos profissionais que entram na rede pública de ensino.

“A minha visão é dar oportunidade as pessoas que estão chegando, que lutaram e estudaram tanto para galgar um emprego público e que tem capacidade sim para exercer. Em minha opinião essas pessoas estudaram muito e estão capacitadas para prestar o concurso público e assumir o cargo. Estaremos contribuindo para uma grande revolução para a educação da cidade. Teremos sangue novo, respeitando os demais profissionais, mas teremos mais gente querendo trabalhar e assumir a educação dos nossos jovens”, explicou Paraná.

Caso o projeto seja aprovado e sancionado pelo prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) serão criados 20 cargos efetivos de diretor de escola, 6 cargos efetivos de vice-diretor e 20 cargos efetivos de coordenador pedagógico para as escolas da rede municipal de ensino.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local