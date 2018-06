Câmara de Vereadores Adia Votação de Revisão de IPTU de Novos Loteamentos

A Câmara de Vereadores adiou a votação ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 42/2018 que reajusta o valor do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) de novos loteamentos e áreas urbanizadas. Em sua primeira deliberação no Plenário neste ano o projeto que gerou polêmica em 2017 acabou tendo pedido de vistas por 10 dias aprovado por unanimidade dos vereadores.

O único vereador a abordar o projeto foi o tucano Luís Carlos Pereira da Conceição. Em parte de seu tempo no ‘Pinga Fogo’, Pereira adiantou que pediria vistas para comparar o texto do ano passado com o enviado neste mês à Câmara. Ele considerou, entretanto, que a rejeição do projeto no ano passado teria sido um erro.

“Temos um projeto que no ano passado sofria do princípio da noventena e da anterioridade, mas agora estamos com tempo hábil de analisarmos esse projeto que certamente vai trazer também um superávit, um dinheiro que não estava no orçamento. Tenho certeza que a atitude de todos os vereadores agora é de corrigir o que foi feito no passado porque esse dinheiro já deveria estar este ano (nos cofres públicos). Eu requeri vistas para, como sou o engenheiro da Casa, responder às pessoas que me perguntam se podem votar com tranquilidade. Vou ler todo o projeto, pedir cópia capa a capa inclusive dos mapas coloridos para a gente comparar com os do ano passado, para depois afirmarmos para os nossos companheiros: pode votar tranquilamente que aqui só estão sendo colocados os novos loteamentos”, afirmou o tucano.

Segundo o Governo, as áreas que sofrerão aumento de imposto de acordo com o projeto deste ano são as mesmas impactadas no ano passado, com uma exceção de area no Jardim Alpino que foi retirada do projeto deste ano. Dentre os bairros que devem sofrer reajuste estão Jardim Europa, Parque Cambui, Alto da Boa Vista II, Village Damha, Condomínio Jardim do Bosque e Residencial Júlio Ramos. De acordo com o Governo, os valores nestes loteamentos serão equiparados aos cobrados nos bairros do entorno. As três comissões permanentes que analisam o projeto concordaram em adiar a discussão por 10 dias. Com isso o projeto deve voltar à ordem do dia somente depois do recesso parlamentar, ou seja, em agosto.

