Câmara De Catanduva Recebe Projeto Do Governo De SP “Conversa Com O Secretário”

No começo desta semana, o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, através de ofício, solicitou ao Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira, a cessão do Plenário do Legislativo para o Projeto do Governo do Estado de São Paulo “Conversa com o Secretário”.

O evento, que é destinado a prefeitos; presidentes de câmaras; vereadores; lideranças; autoridades políticas; militantes e simpatizantes ocorrerá na próxima segunda-feira, 09 de dezembro, às 9 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Catanduva, com transmissão ao vivo pela página do Facebook da Câmara de Catanduva.

O Projeto do Governo do Estado de São Paulo “Conversa com o Secretário” tem como principal objetivo, trazer secretários do Governo Estadual para discutir relevantes assuntos com as autoridades da região.

O Chefe do Legislativo Catanduvense sentiu-se honrado em receber este importante projeto do Governo. “Fico imensamente honrado em receber um projeto de tamanha magnitude em Catanduva. Com tantas cidades no interior de São Paulo, Catanduva foi a escolhida, e isto é um motivo de muita alegria para todos nós cidadãos catanduvenses. Será um privilégio fazer da nossa Casa, a casa do Governo Estadual”.

O projeto trará para Catanduva, o Engenheiro João Octaviano Machado Neto, que é Secretário de Logística e Transportes do Governo Estadual de São Paulo, para apresentar todas ações de sua pasta e orientações do governador João Doria.

Ariane Pio

Da Reportagem Local