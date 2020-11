Câmara de Catanduva Pode Ter Mais de um Concorrente Para Presidência

Em eleição atípica, com grande número de abstenções, uma Câmara em sua maioria renovada e, uma presidência disputada. Esse parece ser o cenário para o dia 1º de janeiro de 2021. O legislativo de Catanduva promete ter mais de um concorrente a presidência para os primeiros dois anos de mandato.

O vereador, atual presidente da Câmara, Luís Pereira já se colocou à disposição para continuar no cargo. Argumenta a experiência e cita exemplo da devolução do duodécimo em mais de R$ 5 milhões no ano passado e que neste ano, diz que também devolverá.

Também experiente e em seu segundo mandato, Mauricio Gouvea pretende encarar a disputa para ocupar o mais alto lugar na mesa diretora da Casa de Leis.

Em seu primeiro mandato, Gleison Begalli também teria sinalizado como interessado em concorrer a eleição de Chefe do Legislativo. Todos os três já ventilados como possíveis candidatos fazem parte do grupo que poderá ser considerado de situação ao governo, Gouvea e Pereira do PSDB, mesmo partido do prefeito eleito Padre Osvaldo e Begalli do PDT, partido coligado.

Até o momento, o prefeito eleito não se manifestou sobre apoio a candidatos para essa eleição interna. Houve reuniões também de outros partidos e seus vereadores eleitos. Não há, por enquanto, informações sobre outros interessados na disputa.

A presidência da Câmara é definida por meio de voto dos próprios parlamentares. Em início de mandato, como o que ocorre em 2021, o vereador eleito mais votado preside a primeira sessão, a de posse. Passado todos os trâmites, é realizada a eleição do novo presidente da Câmara e de toda a mesa diretora –vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário. Cada vereador indica em quem vota para todos os cargos acima mencionados. Os vencedores são os que tiverem mais votos.

Geralmente, anterior a data são criadas “chapas” – com a composição de toda a mesa diretora. Houve alguns votos isolados nas últimas eleições internas, com a mudança de um ou outro vereador para secretário ou vice-presidente.

Na sessão de posse do mandato atual, ocorrida em 2017, houve confusão e agressões. Para relembrar, a disputa inicial da presidência era entre Daniel Palmeira de Lima e Cidimar Porto. Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, se colocou como candidato, em um último momento e foi o mais votado, tornando-se o presidente. Amarildo Davoli foi tirar satisfação com Enfermeiro Ari, em razão de um suposto acordo para a eleição de Porto, candidato vencido. Davoli teria acusado Enfermeiro Ari de traição e empurrado o presidente. Depois disso, um assessor de Ari teria, segundo Davoli, na época, o agredido.

O presidente eleito em 2017 afirmou na ocasião que não houve agressões, que os dois teriam apenas discutido e assumiu 50% de culpa.

O mandato de presidente do Legislativo tem prazo de dois anos. O atual chefe da Casa de Leis somente pode ser reeleito para o cargo quando há mudança de legislatura.

Karla Konda

Editora Chefe