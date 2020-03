Câmara de Catanduva Fecha Sessões ao Público em Prevenção ao Coronavírus

Como medida de prevenção a um possível risco de transmissão do coronavírus, a Câmara de Catanduva proibiu o acesso ao público ao plenário do Legislativo durante sessões ordinárias e extraordinárias.

Para isso, uma portaria foi publicada pela Mesa Diretora. Desde ontem, todas as sessões ordinárias ocorrerão a portas fechadas para o público em modo geral, aberta apenas para vereadores, convidados e imprensa. Para imprensa, a orientação é que jornalistas evitem sentar próximos uns dos outros.

Para os cidadãos, acostumados a acompanharem as sessões, o trabalho legislativo segue com transmissão ao vivo pelas redes sociais, site da Câmara de Catanduva e pelo rádio na VOX FM 101,3.

Até o momento, segundo o presidente da Câmara, as medidas valem apenas para as sessões legislativas, mas pode ser que novas medidas sejam definidas, como a suspensão de atendimento ao público nos gabinetes dos vereadores.

Neste caso, uma reunião deve ser realizada para verificar a opinião de todos os membros da Casa de Leis.

Karla Konda

Editora Chefe