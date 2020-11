Câmara de Catanduva é Renovada em 76,9% das Cadeiras

Câmara de Catanduva para o mandato que terá inicio em 01º de janeiro de 2020 será composta por 76,9% de novos nomes, ou seja, daqueles que não disputaram desta a vez a reeleição. Das 13 cadeiras, apenas três foram reeleitos- Luís Pereira, Maurício Gouvea e Ivan Bernardi. Apesar da renovação em sua maioria, dois dos eleitos já estiveram no Legislativo: Nelson Tozo, Marquinhos Ferreira.

Os 13 vereadores eleitos são: Ivania Soldati, do Republicanos, Luis Pereira, do PSDB, Gleison Begalli, do PDT, Maurício Gouvea, do PSDB, Maurício Ferreira, do PDT, Bele, do Cidadania, Carlos Alexandre Gordo, do PSDB, Taise Braz, do PT, Ivan Bernardi, do PRTB, Nelson Tozo, do PDT, Cesar Patrick do Republicanos, Marquinhos Ferreira, do PT e Alan Automóveis, do PP.

“Nós estamos muito felizes com a vitória e, quando digo nós é porque somos um grupo de pessoas. Não fui eleito sozinho, fui eleito com um grupo de pessoas, de voluntários, que trabalharam muito para eleger um representante e eu tive a alegria de ser esse representante e agora que de fato esta eleito e fazer o bem, buscar o bem comum”, afirmou Maurício Ferreira.

“Gostaria de agradecer, primeiramente a Deus. Sempre continuei trabalhando, mesmo não sendo vereador e eu avalio que minha votação, talvez não foi muito grande, mas foi votação de pessoas que acreditaram no meu trabalho, em mim. Não fui um candidato com dinheiro, fui eleito com 830 votos de pessoas que acreditaram e que tenham certeza que não irão se decepcionar”, disse Marquinhos Ferreira

Não reeleitos

Não foram reeleitos os vereadores Cidimar Porto, Ditinho Muleta, Daniel Palmeira, Onofre Baraldi, André Beck, Wilson Paraná e Gaúcho.

Nilton Cândido, Amarildo Davoli e Enfermeiro Ari não concorreram nessas eleições.

