Câmara Aprova Projeto que Garante Atendimento Preferencial Para Autistas

A Câmara de Vereadores de Catanduva aprovou nesta semana projeto de lei que pretende garantir aos autistas e seus responsáveis atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados. O texto aprovado em primeira e segunda discussão na terça-feira, dia 3, ainda deve ser analisado pelo prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) que pode vetar ou sancionar a norma.

Se o projeto virar lei os estabelecimentos serão obrigados a informar o atendimento preferencial com o símbolo do autismo.

“Ficam obrigados todos os locais públicos e privados, tais como supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e similares, localizados na circunscrição do Município de Catanduva, a incluírem o símbolo mundial da conscientização em relação ao Transtorno do Espectro Autista em todas as suas placas e avisos de atendimento preferencial”, prevê a proposta.

Ainda de acordo com o texto aprovado na Câmara, caberá ao Poder Executivo regulamentar a norma quanto a orientação e fiscalização do cumprimento da lei.

O autor da proposta de lei, o vereador Benedito Alexandre Pereira (DEM), o Ditinho Muleta, que é deficiente físico, aponta que atualmente os autistas e familiares enfrentam dificuldades nos atendimentos em estabelecimentos públicos e privados.

“Vale ressaltar que o autismo tem vários graus de níveis, fazendo com que muitas das vezes o portador do autismo se torne difícil de percepção e até mesmo impaciente ou agressivo; esse símbolo irá ajuda-los, uma vez que, muitos destes tem de ficar esperando como qualquer cidadão para ser atendido, sendo que o autista precisa de um atendimento preferencial”, defendeu.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local