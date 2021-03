Câmara Aprova Proibição de Fogos de Artifício Com Barulho

Os vereadores de Catanduva aprovaram durante sessão ordinária de terça-feira o projeto de autoria do vereador Carlos Alexandre, o Gordo (PSDB) a proibição de fogos com estampidos.

De acordo com a proposta, aprovada em segunda discussão, ficam proibidos a fabricação, venda e utilização de rojões e fogos de artifício que façam barulho.

Na exposição de motivos do projeto, o vereador afirma que o projeto tem como objetivo acabar com o desconforto provocado pelo barulho de fogos para animais, crianças e idosos.

O projeto agora precisa ser sancionado pelo prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa.

Se tiver o aval do Executivo, moradores que descumprirem as determinações na possível nova lei poderão pagar multa de R$ 2 mil e em caso de reincidência, ter o valor dobrado.

Pela proposta, excetuam-se desta regra os ‘fogos de vista’, assim denominados aqueles que produzem somente efeitos visuais, sem emissão de efeitos sonoros. “Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos anos, mais de 100 pessoas no Brasil perderam a visão, outras mais de 7.000 sofreram alguma lesão e foram atendidas nas unidades de saúde, devido aos fogos de artifício”, destaca o parlamentar.

“Há pouco tempo não se imaginava que a proibição de fumar em locais públicos ou restaurantes, ou dirigir após ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica, levaria a população a um novo comportamento de vida. É fato que leis que atendem para a qualidade de vida, manutenção da saúde e a prevenção de acidentes tem se tornado realidade em nosso país”, afirma o parlamentar.

No ano passado, o então vereador Nilton Lourenço Cândido apresentou projeto semelhante ao elaborado por Gordo. A proposta foi rejeitada pela maioria dos parlamentares.

Karla Konda

Editora Chefe