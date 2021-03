Câmara Aprova Participação de Catanduva em Consórcio Para Compra de Vacinas

A Câmara de Catanduva aprovou a participação do município no Consórcio da FNP (Federação Nacional de Prefeitos) para a compra de vacinas e insumos no combate á Covid-19.

A proposta de autoria do Executivo entrou em votação no segundo dia de sessão ordinária, na última quarta-feira, em regime de urgência.

O projeto ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios, com a finalidade de adquirir vacinas e insumos para o combate a pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos para a área de saúde.

A propositura, composta por 5 artigos, baseia-se na Lei Federal 11.107/2005 e seu decreto regulamentador.

O prefeito argumenta que há necessidade urgente de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área de saúde, evitando mortes por desassistência, como também retornar à atividade econômica, a geração de emprego e o convívio social.

“Esse consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais e prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado pela Lei Federal 11.107/05, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar a que compras em menos escalas estariam sujeitas”, explica o prefeito no PL.

O saldo para o combate ao Coronavírus é de cerca de R$ 9 milhões. O projeto foi aprovado em duas sessões, ordinária e extraordinária e segue para ser sancionado pelo prefeito. A adesão ao consórcio foi assinada pelo prefeito em 3 de março. O projeto de lei era a segunda etapa da participação do município.

O objetivo do consórcio é possibilitar que as prefeituras possam comprar vacinas, no caso do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde não consiga suprir toda a demanda necessária para a vacinação dos maiores de 18 anos contra o coronavírus.

Não há nenhum custo ao município para a adesão ao consórcio; Os custos para a formação legal do consórcio público serão pagos pela FNP; Os municípios terão 15 dias para aprovar um projeto de lei nas Câmaras municipais que autorizam a adesão ao consórcio público; Somente após a constituição legal, com a criação de um CNPJ e a escolha de diretoria, o consórcio estaria apto a fazer a compra de vacinas.

Karla Konda

Editora Chefe