Câmara Aprova LDO com Rejeição a Remanejamentos Entre Órgãos

A Câmara de Vereadores ­aprovou a Lei de Di­re­trizes Orça­mentá­rias (LDO) na sessão extraor­di­nária realizada na ter­ça-feira, dia 3, a primeira ses­são extra do recesso parlamen­tar. O tex­to serve como base para a ela­bo­ra­ção da peça or­ça­­mentária de 2019. A aprova­ção, porém, se deu com a in­clu­são de duas emendas e tam­bém rejeição de um artigo.

A primeira emenda incluída ao projeto limita em percentual a menor do que o pretendido pelo prefeito Afonso Macchio­ne Neto (PSB) o teto para aber­­tura de crédito adicional su­plementar por meio de de­creto. O texto é de autoria do vereador Amarildo Davoli (PSB) que reduziu a 10% o limite de crédito sem au­torização da Câmara. O Gover­no pretendia 17%.

A segunda emenda é de au­toria do vereador André Beck (PSB) e indica percentual re­ser­vado no orçamento para e­­men­das. Neste caso, a apro­va­ção não foi unânime tendo o ve­reador governista Cidimar Roberto Porto (MDB) se mani­fes­tado contra a proposta.

Por outro lado, o artigo 20 do projeto de lei foi rejeitado com encaminhamento de Da­vo­li. O trecho autorizava o Go­ver­no a fazer remaneja­men­tos, trans­­posições e transferên­cias entre categorias de progra­mação orçamentárias ou entre órgãos. “Ele pode fazer o remane­jamento de até 10% da despesa inicial fixada em abertura de crédito adicional suplementar. Outro detalhe é que nas peças orçamentárias anteriores não tinha o artigo 20 que coloca que o Poder Execu­tivo fica au­to­­ri­zado a realizar na execução or­­çamentaria anu­al o limite de 17% das despesas inicialmente fixadas transpo­sição, rema­neja­­­mento e trans­ferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão or­ça­men­tário para outro”, apon­tou Da­voli. Ele pe­diu que os colegas re­jei­tas­sem o artigo 20 que, na sua a­­va­liação, seria con­­trário a Cons­­tituição Fede­ral. “Teor é expres­samente ve­dado pelo artigo 167 da Cons­tituição e Lei Orgânica do Mu­ni­cípio no artigo 44, VI. A lei orgânica é cópia da Consti­tui­ção. Sob pe­na de estarmos in­­ci­­dindo na mes­ma irregulari­dade. Ele po­de, por exemplo, fazer o rema­neja­men­to da SAEC para a Prefeitura. Se a gente aprovar o artigo 20 es­taremos autori­zan­do a transpo­sição e remane­jamento da Pre­feitura para ou­tro órgão e vice e versa”, completou.

Nathália Silva

Da Reportagem Local