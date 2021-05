Câmara Aprova e Prefeitura Sanciona Lei Que Adequa Cargos da Saec

O prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) sancionou na edição desta segunda-feira (17), do Diário Oficial, a Lei 6.159/21 do vereador Carlos Alexandre Gordo (PSDB) que Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município, o mês de abril como sendo o mês destinado à conscientização da Doença de Parkinson, alusivo a sua divulgação, tratamento e promoção do bem estar e qualidade de vida, denominado “Abril da Tulipa Vermelha”.

A referida Lei possui os objetivos inserir a temática na comunidade como um todo, despertar os variados profissionais existentes na sociedade para o fato de que seus diferentes conhecimentos podem contribuir para o fornecimento de qualidade de vida e retardamento dos sintomas, provocar nas pessoas a reflexão de que inúmeras situações constrangedoras e discriminatórias vividas por pessoas com Parkinson podem ser evitadas com a divulgação e debate amplo da patologia e seus sintomas; participação de familiares dos parkinsonianos, na definição e controle das ações e serviços de saúde; apoio ao desenvolvimento cientifico e tecnológico para tratamento da doença de Parkinson e suas consequências; divulgar os sintomas da patologia a fim de levar ao conhecimento do acometimento precoce; direito à medicação e às demais formas de tratamento que visem minimizar os efeitos, de modo a não limitar a qualidade de vida da pessoa com Parkinson em qualquer idade; desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, avaliação e de saúde abertos à participação da sociedade. A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa neurológica que pode causar tremores e lentidão. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. Só no Brasil, estima-se que cerca de 200 mil pessoas sofram com o problema.

Ariane Pio

Da Reportagem Local