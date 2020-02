Cadastro Único Passa a Ter Atendimento Centralizado a Partir de Segunda

O Cadastro Único, sistema do Governo Federal que controla benefícios sociais como o Bolsa-Família, a tarifa social e carteirinha do idoso terá uma sala exclusiva de atendimento a partir de segunda-feira. A sala fica no complexo da Secretaria Municipal de Assistência Social, na rua Natal, nº 212.

De acordo o setor, cerca de 250 famílias de Catanduva são inseridas mensalmente no cadastro único. A expectativa é que, com a estrutura em funcionamento, toda a demanda seja absorvida no mesmo local. Até agora, boa parte dos cadastros vinha sendo feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nos bairros, além do próprio órgão gestor da Assistência Social.

Especialmente, alguns casos permanecerão com atendimento in loco, ou seja, com a coleta de informações nas residências.

“A centralização dos cadastros não isenta os Cras do acompanhamento familiar, com as orientações necessárias em cada situação, cumprindo o protocolo”, ressalta Neusa da Costa Peres, secretária Municipal de Assistência Social.

Para as adequações na sala que, até então, era utilizada basicamente para reuniões, foram reaproveitadas as baias da central de atendimento da Prefeitura. Por sua vez, a secretaria investiu na aquisição de computadores, ar-condicionado e material para as instalações elétricas e de internet.

O local contará com equipe capacitada e habilitada para acessar o sistema e fazer o atendimento ao público. O gerenciamento das informações permanece sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Da Reportagem local