Cacciari Se Reúne Com PSDB e Pode Fechar com Tucanos

O empresário Roberto Cacciari que já se intitula como pré-candidato a prefeito de Catanduva tem alinhado seu relacionamento com o PSDB.

O “namoro” ocorre há alguns dias e uma reunião já foi realizada. Apesar disso, Cacciari ainda diz ser uma conversa “embrionária” e que pretende definir em partido se filiará antes do prazo final em abril.

“O período eleitoral inicia-se e aqueles que são pré-candidatos a qualquer cargo eletivo, tem por parte dos partidos seus respectivos interesses. Então, a todo momento, surgem aqueles que querem conversar conosco e conversamos com todos, e nos sentimos bem a vontade em falar e ouvir para buscar o melhor caminho para Catanduva”, disse o empresário.

Cacciari que já foi do Democratas (DEM) – a sigla mais próxima do PSDB – confirmou a reunião com lideranças tucanas. “Houve uma conversa inicial, ainda embrionária em que pairou o respeito mútuo, perspectivas futuras, as discussões democráticas e ainda estamos amadurecendo a toda essa sequência, com o devido respeito a todos”.

Cacciari diz ainda que discutiu ideias com outros partidos como Cidadania e o PDT. Siglas que ele afirma ser os mais “próximos”. “Mas ainda não temos nada definido. E devemos definir logo porque o calendário eleitoral assim exige. Tentaremos escolher o que for melhor não só para nossa candidatura, mas para Catanduva, para buscar verbas necessárias para a nossa cidade”.

Pezinho no PSDB

Ao questioná-lo sobre a ligação com DEM e uma “afinidade” maior com o PSDB, Cacciari afirmou: “Temos uma boa ligação com o Rodrigo Garcia, até familiar. Existe essa proximidade e o respeito. Rodrigo Garcia está a frente do DEM e também é um aliado do PSDB, caminham sempre juntos. As definições ainda ocorrerão nos próximos dias. Basicamente faz parte da trajetória política, do caminho para eleição. Antes desse prazo (abril) estaremos com a situação definida, não vamos deixar para última semana, temos um perfil de definição, de respeito a todos, então gerando sempre uma forma de termos relacionamentos políticos, saudáveis”, esquivou-se.

Sobre a quantidade de possíveis candidatos em Catanduva neste ano, Cacciari avaliou como positiva.

“Eu analiso como algo muito bom para democracia, quanto mais candidatos, mais ideias, mais debates, mais opções de escolhas. Todos tem direito a concorrer e acho isso formidável. Essas amplas candidaturas, fico muito contente quando vejo jovens se interessando pela política. Tenho impressão que mais importante que nossa própria pré candidatura é a candidatura dos jovens”.

Karla Konda

Editora Chefe