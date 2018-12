Beth Sahão Será Diplomada na Próxima Terça-feira Como Deputada Eleita

A deputada estadual Beth Sahão que ocupava a primeira suplência pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para o mandato que se inicia em 2019, será diplomada como deputada eleita nesta terça-feira.

Beth, que é de Catanduva, teve 54.900 votos em todo o Estado, mas não tinha conseguido – em um primeiro momento – a reeleição.

Agora, ela assume a cadeira que seria de Mário Maurici, também do PT e que teve sua candidatura impugnada pelo Tribunal Eleitoral.

No site do TRE-SP, já aparece Beth Sahão como eleita.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) realiza na próxima terça-feira (18) a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2018. O evento acontecerá na Sala São Paulo, no bairro de Campos Elíseos, centro da capital, a partir das 11 horas.

Na ocasião, serão diplomados o governador eleito por São Paulo, João Doria, e seu vice, Rodrigo Garcia, além dos dois senadores, Major Olímpio e Mara Gabrilli, e de seus respectivos suplentes. Receberão os diplomas, ainda, os 164 deputados estaduais e federais eleitos pelo Estado.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelo presidente do TRE-SP, des. Carlos Eduardo Cauduro Padin. A cerimônia marca o encerramento da eleição no contexto administrativo. A solenidade começará às 11 horas, com a chamada da Corte Eleitoral e das autoridades que comporão a mesa de honra, a execução do Hino Nacional Brasileiro e o discurso do presidente do TRE-SP. Após, será dado início à entrega dos diplomas, que ocorrerá na seguinte ordem: deputados estaduais, deputados federais, suplentes de senadores, senadores, vice-governador e governador. A previsão é que o evento dure cerca de duas horas.

Beth deverá se manifestar após a diplomação.

Karla Konda

Da Reportagem Local