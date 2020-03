Beth Propõe PL que Autoriza o Governo Fornecer Álcool em Gel Para População

Fornecimento gratuito de álcool em gel para pessoas de baixa renda é proposta do projeto de lei elaborado pela deputada estadual Beth Sahão. O PL foi apresentado na Assembleia Legislativa na manhã de ontem. De acordo com a proposta, o governo de São Paulo ficaria autorizado a fornecer de graça o álcool em gel para as populações carentes durante períodos em que o território paulista for acometido por surtos epidêmicos de doenças respiratórias como o coronavírus ( COVID-19).

A deputada aponta que o pânico surgido por conta dessa situação tem provocado a disparada no preço do produto no mercado. De acordo com levantamento feito em sites brasileiros, um frasco de álcool em gel de marca popular subiu de R$ 16,06 em 27 de fevereiro para R$ 41,99 em 4 de março deste ano. Isto representou um aumento de 161% em menos de uma semana. “Tal situação torna proibitivo o acesso das pessoas de baixa renda a um método eficaz de prevenção não só ao coronavírus, mas outras doenças respiratórias igualmente mortais, como a gripe”, explica Sahão.

A deputada Beth Sahão também solicitou ao Governador João Doria a criação de um Fundo Estadual Emergencial de Combate a Epidemias, para garantir recursos para ações voltadas a conter o avanço de doenças epidêmicas em municípios que se enquadrarem comprovadamente no estado de epidemia de doenças infecciosas, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.

Karla Konda

Editora Chefe